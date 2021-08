KakaoBank: boom di +79% al debutto per la maggiore banca online sudcoreana

Titta Ferraro 6 agosto 2021 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Debutto con il botto a Seoul per KakaoBank, prima banca digitale della Corea del Sud ad essere quotata in borsa. A fine giornata le azioni di Kakao Bank sono aumentate del 78,97% rispetto al prezzo di emissione, divenendo la società finanziaria di maggior valore del paese, superando i tradizionali istituti di credito tra cui KB Financial Group e Shinhan Financial Group.KakaoBank, che ha raccolto 2,6 trilioni di won (circa 2,3 miliardi di dollari) nella sua IPO, è una banca online che offre servizi finanziari attraverso la sua app mobile. A fine marzo i clienti di KakaoBank erano 16,2 milioni (di cui 13,4 milioni di utenti attivi mensili).Il ceoYun Ho-young ha rimarcato che con i proenti della quotazione la banca mobile intende espandarsi fuori dalla Corea del Sud attaccando altri mercati asiatici valutando investimenti di capitale o joint venture con partner fintech. KakaoBank è un'affiliata di Kakao, la seconda società Internet più grande del paese, nota per la sua app di chat, KakaoTalk.