Iran vieta il mining del Bitcoin fino al 22 settembre: colpevole di numerosi black out

Alessandra Caparello 27 maggio 2021 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

L'Iran mette al bando il mining di bitcoin mentre le sue città soffrono di blackout e carenze di energia elettrica. Il governo iraniano ha annunciato un divieto sul mining di bitcoin e altre criptovalute, imputando all’attività la causa dei numerosi black out in una serie di città iraniane.Il divieto ha effetto immediato e sarà in vigore fino al 22 settembre, ha detto Rouhani alla TV di stato. La maggior parte del consumo di energia dall'estrazione di bitcoin proviene da minatori illegali, o quelli che operano senza licenze, dicono i funzionari del governo.