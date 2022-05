Inflazione 'risorge' in Giappone, prezzi al consumo +2,5% ad aprile, record dal 1991

Laura Naka Antonelli 20 maggio 2022 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

Inflazione in crescita anche in Giappone, economia nota per la sua lotta contro la deflazione, che ha costretto la Bank of Japan a inaugurare la politica dei tassi di interesse negativi e a lanciare misure straordinarie di politica monetaria espansiva.L'indice dei prezzi al consumo del mese di aprile ha segnato un rialzo, su base annua, del 2,5%, al record dall'ottobre del 2014. C'è da dire che i numeri di otto anni fa furono condizionati dall'aumento dell'Iva, il che significa che, non considerando il caso specifico, l'inflazione è salita al ritmo più sostenuto dal dicembre del 1991.La crescita è stata decisamente superiore alle stime di un rialzo pari a +1,5% e in accelerazione rispetto al precedente +1,2%. Escludendo la componente dei prezzi dei beni alimentari freschi, il dato core è salito del 2,1%, al record dal marzo del 2015.