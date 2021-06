Huawei sfida Apple e Google lanciando il suo sistema operativo HsrmonyOS

Alessandra Caparello 3 giugno 2021 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Huawei ha lanciato il suo guanto di sfida ad Apple e Google inserendo il suo sistema operativo HarmonyOS sui suoi smartphone di punta Mate 40 e Mate X2 pieghevole, lo smartwatch Watch Series 3 e il tablet MatePad Pro.Il gigante tecnologico cinese ha progettato il sistema operativo che può funzionare su molti dispositivi connessi a internet, dagli smartphone agli indossabili e anche alle TV, per differenziarsi da Google e Apple.HarmonyOS è stato lanciato nel 2019 dopo che gli Stati Uniti hanno messo Huawei in una black list, tagliandola fuori dall'accesso al sistema operativo Android di Google. Huawei in realtà sta sviluppando HarmonyOS dal 2016 e lo presenta come un sistema operativo che può funzionare su molti dispositivi connessi a internet, dagli smartphone agli indossabili.