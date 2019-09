Huawei costretta a posticipare vendita smartphone Mate 30 in Europa per divieto accesso servizi Google

Laura Naka Antonelli 20 settembre 2019 - 07:29

MILANO (Finanza.com)

Huawei è costretta a posticipare le vendite dei suoi nuovi Mate 30 smartphone in Europa, a causa del divieto ad alcune App e servizi di Google imposto dagli Stati Uniti di Donald Trump, nell'ambito della guerra commerciale Usa-Cina. E' quanto riporta il South China Morning Post.La fonte riporta che il colosso infrastrutture per tlc lancerà il proprio servizio Huawei Mobile Services (HMS) simile al sistsmea di Google, per dare supporto ai suoi utenti in Cina.