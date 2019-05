Huawei: anche la giapponese Panasonic le dà il benservito, interrompe forniture chip

Laura Naka Antonelli 23 maggio 2019 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Il colosso giapponese produttore di chip Panasonic ha reso nota l'intenzione di fermare le forniture di alcune componenti a Huawei, al fine di rispettare le restrizioni che gli Stati Uniti hanno imposto al gruppo cinese di infrastrutture per tlc."Panasonic ha ordinato ai suoi dipendenti di bloccare le transazioni con Huawei e con le sue 68 società affiliate, interessate dalla messa al bando Usa", si legge in una nota dell'azienda giapponese.Il gruppo, con sede a Osaka, non ha negli Stati Uniti un importante centro di produzione. Tuttavia, ha precisato, il divieto Usa interessa prodotti che contengono il 25% o anche più di tecnologie o materiali sviluppati in Usa.