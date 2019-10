HSBC: colosso supera la prova di Hong Kong. Ma ex Asia e 'in Europa performance non accettabile'

Laura Naka Antonelli 28 ottobre 2019 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

HSBC ha concluso il terzo trimestre dell'anno con utili al lordo delle tasse di $4,8 miliardi, in calo del 18% su base annua. Nonostante le proteste che hanno falcidiato l'economia di Hong Kong, i profitti in Asia al lordo delle tasse sono cresciuti del 4% su base annua, con "una performance che si è mostrata resiliente a Hong Kong".HSBC, il più grande colosso bancario in Europa, guadagna la fetta più grande dei profitti ad Hong Kong.Il bilancio del colosso ha dato un assist alla borsa di Hong Kong, salita nei massimi intraday fino a oltre +1%.Su base adjusted, gli utili di HSBC sono scesi del 12%, a $5,3 miliardi.Il fatturato della banca si è attestato a $13,36 miliardi, in calo del 3% su base annua.Se in Asia le cose sono andate bene nonostante l'effetto di Hong Kong, in altre attività della banca, incluse quelle con l'Europa continentale - ha detto il ceo a interim Noel Quinn - "la performance non è stata accettabile".