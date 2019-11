Guerra commerciale Usa-Cina, fonti cinesi: Raggiunto accordo su 'Phase 1'

Laura Naka Antonelli 26 novembre 2019 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Il quotidiano cinese Global Times (tabloid quotidiano cinese prodotto dal quotidiano ufficiale del Partito Comunista Cinese, il Quotidiano del Popolo) ha riportato che Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo sulla "Phase 1" di una più ampia intesa commerciale, decidendo di ritirare alcuni dazi che sono stati imposti reciprocamente.Fonti vicine alle trattative precisano tuttavia che alcune differenze rimangono su come le tariffe punitive dovrebbero essere ritirate.Nella mattinata di oggi, inoltre, il vicepremer cinese Liu He, a capo delle trattative commerciali con gli States, ha parlato con il rappresentante al Commercio Usa Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin, così come riportato dal ministero cinese del Commercio nel proprio sito web."Entrambe le controparti hanno discusso questioni chiave di preoccupazione comune, raggiungendo un consensus su come risolvere i problemi relativi e hanno concordato di rimanere in contatto riguardo alla problematiche rimanenti per il raggiungimento della Fase 1 dell'intesa", si legge nel comunicato tradotto in lingua cinese, riportato dalla Cnbc.