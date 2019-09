Guerra commerciale Usa-Cina: amministrazione Trump pronta a escalation senza accordo

Laura Naka Antonelli 20 settembre 2019 - 08:07

Tornano i timori di un'escalation della guerra commerciale Usa-Cina, dopo l'intervista rilasciata al South China Morning Post da un alto funzionario vicino a Trump, consulente Michael Pillsbury. Nell'intervista, Pillsbury ha avvertito che gli Stati Uniti sono pronti a un'escalation della guerra dei dazi, in assenza di un accordo con Pechino che venga raggiunto presto.Allo stesso tempo Hu Xijin, direttore del Global Times - organo di stampa controllato da Pechino - ha postato un tweet stanotte, affermando che la Cina "non è ansiosa di raggiungere un accordo, contrariamente a quanto gli Stati Uniti pensino".Scettica sull'esito delle trattative che verranno avviate nelle prossime settimane è Shaun Roache, capo economista presso la divisione Asia Pacific di S&P Global Ratings che, intervenendo nella trasmissione "Squawk Box" della Cnbc, si è così espressa:"Anche se ci sarà un accordo sulle tariffe, crediamo che i dazi rimarranno probabilmente comunque più alte che prima del 2017, così come rimarranno in essere altre restrizioni".