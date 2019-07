Guerra commerciale, Cina annuncia dazi su prodotti in acciaio Inox fino a 103,1%

Laura Naka Antonelli 22 luglio 2019 - 07:13

MILANO (Finanza.com)

La Cina ha annunciato nuove tariffe tra il 18,1% e il 103,1% su alcuni prodotti in acciaio inossidabile che importa da diverse parti del mondo, in particolare dall'Unione europea, dal Giappone, dalla Corea del Sud e dall'Indonesia.I dazi saranno operativi a partire dalla giornata di domani, martedì 23 luglio. E' quanto ha comunicato il ministero del Commercio della Cina, nell'ambito di una guerra commerciale globale che continua a procedere a colpi di tariffe punitive.I dazi colpiranno, per la precisione, le billette in acciaio Inox e le lamiere laminate a caldo in acciaio Inox, che vengono utilizzate principalmente nel settore cantieristico, ferroviario e industria di energia elettrica.