Giappone, sondaggio Tankan Reuters: sentiment aziende manifatturiere e non a minimi da 2009

Laura Naka Antonelli 20 maggio 2020 - 07:18

MILANO (Finanza.com)

Peggiora a maggio il sentiment delle aziende giapponesi, manifatturiere e non. E' quanto emerge dal sondaggio Tankan di Reuters. L'indice manifatturiero è crollato a -44 punti rispetto ai -30 di aprile, scivolando al minimo dal giugno del 2009. L'indice non manifatturiero ha sofferto un tonfo a -36 punti, dai -23 precedenti, al livello peggiore dal dicembre del 2009.Si intravede tra l'altro un ulteriore peggioramento per il mese di agosto, con l'indice manifatturiero atteso in calo fino a -51 punti e quello non manifatturiero in ulteriore contrazione a -48 punti.Manufacturers index -44 in May vs -30 in April, falls to lowest level since June 2009non-manufacturers index -36 vs -23 … lowest level since Dec 2009