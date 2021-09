Giappone: produzione industriale confermata in calo -1,5% a luglio

Laura Naka Antonelli 14 settembre 2021 - 07:06

MILANO (Finanza.com)

La produzione industriale del Giappone relativa al mese di luglio è stata confermata in calo dell'1,5% su base mensile. E' quanto emerge dalla lettura finale del dato, che conferma quella preliminare. Su base annua, il trend è stato di un aumento dell'11,6%, come emerso in precedenza dalla lettura preliminare.