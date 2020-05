Giappone: nuovi stimoli fiscali per 117,1 trilioni yen, boom di emissioni bond (+60 trilioni)

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2020 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

Il governo giapponese di Shinzo Abe si prepara a lanciare nuovi stimoli all'economia del valore di 117,1 trilioni di yen. E' quanto riporta Bloomberg, precisando che il nuovo bazooka fiscale include 1,9 trilioni di yen da mettere direttamente nelle tasche delle piccole aziende; 2 trilioni di yen, che saranno stanziati per sostenere le economie regionali; 3 trilioni, che saranno destinati alla sanità.Il Giappone emetterà 9,3 trilioni di yen di bond per il budget, emettendo poi altri bond per 22,6 trilioni di yen per finanziare nuove spese.Il governo di Tokyo punta però anche a ulteriori spese di bilancio per un importo di 31,9 trilioni di yen. Questo secondo budget extra include 11,6 trilioni di yen di finanziamenti alle imprese.Sempre Bloomberg riporta che le nuove emissioni di bond del Giappone di questo anno fiscale saliranno di altri 55-60 trilioni di yen, al fine di raccogliere risorse per finanziarie le spese extra di budget.