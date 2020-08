Giappone, dimissioni Shinzo Abe. I due in pole position per diventare premier

Laura Naka Antonelli 31 agosto 2020 - 08:05

A seguito delle dimissioni a sorpresa di Shinzo Abe dalla premiership del Giappone, a causa di motivi di salute, il Parlamento giapponese terrà una sessione straordinaria il prossimo 17 settembre per eleggere il suo successore.L'elezione avverrà dopo che il 14 settembre il partito in carica al governo giapponese, l'LDP, nominerà il prescelto.Secondo il quotidiano giapponese Yomiuri, i due esponenti in pole position per essere nominati, e essere successivamente eletti dal Parlamento come premier, sono l'attuale ministro degli esteri Fumio Kishida e il numero uno del partito stesso, Yoshihide Suga.Il premier giapponese Shinzo Abe ha annunciato le proprie dimissioni venerdì scorso, 28 agosto, per motivi di salute, dovuti a una malattia infiammatoria intestinale, che già lo costrinse a dimettersi dalla premiership nel 2007.Abe tornò poi premier nel 2012, grazie alla vittoria registrata dal partito dei liberaldemocratici, di cui fa parte, nelle elezioni del 2012. Il suo attuale mandato sarebbe scaduto nel 2021.