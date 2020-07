Giappone: BoJ taglia stime crescita, politica monetaria invariata

Daniela La Cava 15 luglio 2020 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

LaBank of Japan (BoJ) ha abbassato le sue previsioni di crescita economica in scia alla pandemia di coronavirus, ma ha mantenuto invariata la sua politica monetaria. "L'economia giapponese si è trovata in una situazione estremamente grave con l'impatto di Covid-19, nonostante l'attività economia si stia riprendendo gradualmente", si legge nel rapporto trimestrale sulle prospettive economiche dell'istituto giapponese. Secondo le stime della BoJ, l’economia giapponese si contrarrà tra il 4,5% e il 5,7% nell'anno fiscale 2020 rispetto alla precedente stima che indicava una contrazione compresa tra il 3% e il 5%.