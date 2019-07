Giappone: BoJ conferma politica monetaria di tassi ultra bassi

Daniela La Cava 30 luglio 2019 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Tutto come da copione per la Bank of Japan (BoJ) che nella riunione odierna ha confermato la sua politica monetaria. Il target sui tassi fermo al -0,1%. Gli acquisti di titoli governativi giapponesi proseguiranno in modo flessibile, ma in modo tale da garantire che l'esposizione verso di essi da parte della BoJ aumenti al tasso annuo di 80 trilioni di yen circa.