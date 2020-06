Giappone: 47 nuovi casi di coronavirus a Tokyo, al massimo dal 5 maggio

Laura Naka Antonelli 15 giugno 2020 - 06:58

Nella città di Tokyo sono stati individuati domenica 47 nuovi casi di contagi da coronavirus: delle infezioni, otto hanno colpito individui che hanno frequentato il distretto Kabukicho di Shinjuku, noto per i suoi locali e la vivace vita notturna.Degli altri 29 casi, 7 sono legati a contatti in ospedale, 4 ad altri locali sparsi nella capitale del Giappone. I nuovi 47 casi di COVID in un giorno confermano il massimo dei contagi dal 5 maggio scorso.