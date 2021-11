GPIF: rendimenti record per il più grande fondo previdenziale del mondo

Alessandra Caparello 5 novembre 2021 - 10:25

MILANO (Finanza.com)

Il più grande fondo pensione del mondo, il giapponese GPIF ha guadagnato 1,8 trilioni di yen (17 miliardi di dollari) per il suo sesto trimestre consecutivo grazie ai rendimenti positivi trainati dalla forte performance dei titoli giapponesi. Il fondo di investimento pensionistico del governo giapponese ha guadagnato lo 0,98% nei tre mesi terminati a settembre, con un patrimonio che ha raggiunto il record di 194,1 trilioni di yen."I mercati azionari stranieri sono diminuiti leggermente tra la consapevolezza del passaggio a politiche monetarie accomodanti in alcuni dei principali paesi, mentre il mercato azionario domestico è salito bruscamente a causa della normalizzazione delle attività economiche dovuta ai vaccini Covid e alle aspettative per le future politiche economiche", ha detto Masataka Miyazono, presidente del fondo, in un comunicato. "La performance complessiva è stata enormemente aiutata dall'improvviso rimbalzo delle azioni giapponesi dalla fine di agosto", ha detto Hidenori Suezawa, un analista di SMBC Nikko Securities Co.