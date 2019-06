Fca: ceo Nissan, fusione richiede 'revisione fondamentale' relazione con Renault

Daniela La Cava 3 giugno 2019 - 15:38

La proposta di fusione di Fca per Renault attualmente in discussione "è una fusione completa che, se realizzata, altererebbe significativamente la struttura del nostro partner Renault. Ciò richiederebbe una revisione fondamentale della relazione esistente tra Nissan e Renault". Lo ha dichiarato il ceo di Nissan, Hiroto Saikawa, commetnado il potenziale merger Fca/Renault."Sono consapevole che la proposta di fusione di Fca sarà discussa dal consiglio di amministrazione di Renault questa settimana - aggiunge Saikawa -. Credo che la potenziale aggiunta di Fca come nuovo membro dell'Alleanza potrebbe ampliare il campo di gioco per la collaborazione e creare nuove opportunità per ulteriori sinergie". Dal punto di vista della protezione degli interessi di Nissan, la società "analizzerà e prenderà in considerazione i suoi rapporti contrattuali esistenti e il modo in cui dovremmo operare in futuro".