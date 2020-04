Facebook investe 5,7 miliardi di dollari per una quota del 9,99% dell'indiana Reliance Industries

Alessandra Caparello 22 aprile 2020 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Facebook tenta di sfruttare la sua app di messaggistica istantanea WhatsApp per offrire servizi di pagamento digitale ai piccoli commercianti di alimentari in India.Facebook sta investendo miliardi di dollari in Jio Platforms, braccio della tecnologia digitale del miliardario indiano Mukesh Ambani a capo della conglomerata indiana Reliance Industries.Il popolare social network spenderà 5,7 miliardi di dollari per acquistare il 10% del business digitale di Reliance Industries. L'accordo aiuterà l’indiana Reliance a ridurre il debito e contribuirà a potenziare il suo nuovo mercato di alimentari online JioMart."Nel prossimo futuro JioMart ... e WhatsApp daranno la possibilità a quasi 30 milioni di piccoli negozi di kirana (alimentari) indiani di effettuare transazioni digitali con ogni cliente del loro quartiere", ha detto Mukesh Ambani, CEO di Reliance in una dichiarazione video.