Evento Apple del 10 settembre: tutto quello che c'è da sapere

Alessandra Caparello 9 settembre 2019 - 16:37

MILANO (Finanza.com)

E’ dal 2011 che Apple organizza ogni autunno un evento in California dove presenta le sue ultime novità in vista dello shopping natalizio e anche quest’anno il colosso di Cupertino non sarà da meno. E’ tutto pronto per l’Apple Day di domani, martedì 10 settembre 2019, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tecnologia e non. Quali saranno le new entry di quest’anno?

Le novità per l’Apple Day 2019

Prima di tutto, c’è da aspettarsi che Apple presenti nuovi iPhone, probabilmente dall’aspetto molto simile all'attuale linea, con le stesse dimensioni dello schermo, ma con telecamere e processori migliorati. Ultimi report affermano che è probabile che Apple rilascerà tre nuovi modelli: due iPhone di fascia alta con display OLED da 5,8 pollici e 6,1 pollici, sequel degli attuali iPhone XS e iPhone XS Max, che costano rispettivamente 999 e 1099 dollari minimo e un iPhone a basso prezzo con uno schermo LCD a basso costo, come l'attuale iPhone XR, che attualmente costa 749 dollari circa. La principale caratteristica dei nuovi iPhone riguarderà la fotocamera e nei modelli di fascia alta ce ne potrebbero essere addirittura tre per l'elaborazione avanzata delle immagini migliorando le foto scattate in condizioni di scarsa illuminazione e correggendo gli errori, secondo quanto riporta Bloomberg. L'iPhone di fascia bassa di Apple, il successore di XR, potrebbe avere colori e finiture aggiuntive, così come un secondo sensore posteriore della fotocamera. Tra le novità dell’Apple Day 2019 potrebbe esserci spazio anche ai nuovi modelli di Apple Watch, con la cassa realizzata con nuovi materiali tra cui ceramica e titanio, probabilmente per quelli in fascia alta. Tra le caratteristiche in evidenza sui nuovi Apple Watch anche nuove funzionalità specialmente nel software. Recentemente è stata inclusa una funzione chiamata "Schooltime" che blocca l'accesso alle applicazioni o ad altre funzioni che potrebbero distrarre i ragazzi mentre sono a scuola, che però possono sempre chiamare i genitori o numeri di emergenza in caso di necessità.

Secondo MacRumors, uno dei modelli presentato all’Apple Day di domani potrebbe essere un nuovo MacBook Pro con uno schermo da 16 pollici, destinato agli utenti di computer professionali, che hanno bisogno di potenza extra. Via libera a nuovi aggiornamenti anche per gli auricolari wireless di Apple, AirPods. Infine Apple potrebbe anche scegliere di lanciare alla presentazione di domani anche il suo servizio di streaming video, Apple TV+ e l’abbonamento al gioco, Apple Arcade, entrambi annunciati all'inizio di quest'anno, ma al momento non è stato rivelato né il prezzo, né la data di lancio.