Didi Chuxing si quota a Wall Street: valutazione stimata ad oltre 60 miliardi di dollari

Alessandra Caparello 25 giugno 2021 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Didi, app cinese di noleggio autovetture con conducente Didi si quota alla borsa di NY, mettendo in vendita circa 288 milioni di azioni, a un prezzo unitario che ha scontato tra i 13 ei 14 dollari. Didi Chuxing prevede di raccogliere tra 3,7 miliardi e 4 miliardi di dollari con la sua quotazione alla Borsa di New York che si qualificherebbe come una delle più grandi per un'azienda tech nel 2021 e che valuta l'azienda oltre 60 miliardi di dollari. Fondata nel 2012, Didi è tra le cinque più grandi start-up private del mondo e conta SoftBank, Uber e Tencent come maggiori investitori.