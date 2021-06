Didi Chuxing prepara lo sbarco a New York: depositata domanda di ammissione alla Sec

Alessandra Caparello 11 giugno 2021 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

La Uber cinese, Didi Chuxing vuole quotarsi alla Borsa di New York. L'applicazione per avere una vettura con autista ha depositato ieri alla Sec domanda di ammissione a Wall Street.L'Ipo potrebbe diventare una delle più grandi nel comparto tecnologico per il 2021. Primo azionista dell’applicazione cinese è la società giapponese Softbank con il 21,5%. Didi è stata recentemente valutata 62 miliardi di dollari dopo un round di finanziamento secondo i dati di PitchBook, ed è sostenuta da giganti dell'investimento come SoftBank, Alibaba e Tencent. Bloomberg ha riferito che la società potrebbe avere una valutazione di 100 miliardi di dollari al momento della sua IPO