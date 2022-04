Daly (Fed): economia Usa può gestire i rialzi dei tassi, ma lieve recessione è possibile

Titta Ferraro 21 aprile 2022 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Ilpresidente della Federal Reserve di San Francisco, Mary Daly, non esclude che la serie di aumenti dei tassi di interesse nei prossimi mesi potrebbe far precipitare l’economia in una leggera recessione. Intervenuta durante un evento alla University of Nevada, la Daly prevede “una rapida marcia” durante l’anno verso tassi di interesse di riferimento che non stimoleranno né reprimeranno la crescita. “Tenendo conto dei rischi di essere troppo veloci o troppo lenti, vedo una marcia rapida verso la neutralità entro la fine dell’anno come un percorso prudente”, ha affermato.