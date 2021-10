Dalla carta agli iPhone, la crisi energetica cinese colpisce tutti i settori

Alessandra Caparello 8 ottobre 2021 - 12:40



MILANO (Finanza.com) crisi energetica cinese sta colpendo tutto. Il paese sta affrontando una grave emergenza dovuta alla carenza di energia elettrica causata dalle scarse forniture di carbone e dall'inasprimento degli standard sulle emissioni. Ma non solo l'estrema carenza di elettricità nel più grande esportatore del mondo è destinata a danneggiare la sua crescita, ma l'impatto a catena sulle catene di approvvigionamento potrebbe danneggiare un'economia globale che lotta per emergere dalla pandemia. La tempistica non potrebbe essere peggiore, con l'industria navale che sta già affrontando linee di approvvigionamento congestionate che stanno ritardando le consegne di vestiti e giocattoli per le vacanze di fine anno. "Se le carenze di energia elettrica e i tagli alla produzione continuano, potrebbero diventare un altro fattore che causa problemi di approvvigionamento globale, soprattutto se iniziano a influenzare la produzione di prodotti di esportazione", ha detto Louis Kuijs, economista senior dell'Asia alla Oxford Economics.

Crescita più lenta in Cina

Gli economisti hanno già avvertito di una crescita più lenta in Cina. E anche i vicini come Taiwan e Corea sono particolamente vulnerabili, così come gli esportatori di metalli come l'Australia e il Cile, e partner commerciali chiave come la Germania sono esposti a questo rallentamento cinese. Per quanto riguarda i consumatori, la domanda è se i produttori saranno in grado di assorbire i costi più elevati o se li trasferiranno. "Questo sembra un altro shock stagflazionistico per il settore manifatturiero, non solo per la Cina ma per tutto il mondo", ha detto Craig Botham, capo economista cinese di Pantheon Macroeconomics. "Gli aumenti dei prezzi sono ormai piuttosto ampi - una conseguenza del profondo coinvolgimento della Cina nelle catene di approvvigionamento globale". Le industrie sotto pressione

Alcune industrie sono già sotto pressione e il danno a cui stanno assistendo potrebbe rapidamente estendersi ad altri settori. Vediamo quali.

Partiamo dalla carta. La produzione di scatole di cartone e di materiali da imballaggio era già stata messa a dura prova dall'impennata della domanda durante la pandemia. Ora, il lockdown in Cina ha colpito ancora più duramente la produzione, portando ad una possibile riduzione dal 10% al 15% dell'offerta per settembre e ottobre, secondo Rabobank. Questo aggiungerà ulteriori complicazioni alle imprese che già soffrono per la carenza globale di carta. Si riscalda anche l’inflazione alimentare e la crisi energetica potrebbe peggiorare la situazione. Anche la catena di approvvigionamento alimentare è a rischio, poiché la crisi energetica rende la stagione del raccolto più difficile per il più grande produttore agricolo del mondo. I prezzi alimentari globali sono già balzati ai massimi del decennio, e si teme che la situazione possa peggiorare mentre la Cina lotta per gestire i raccolti, dal mais alla soia alle arachidi e al cotone. Nelle ultime settimane, diversi impianti sono stati costretti a chiudere o a ridurre la produzione per conservare l'energia elettrica, come i trasformatori di soia che schiacciano i fagioli per produrre farina per l'alimentazione animale e olio per cucinare. I prezzi dei fertilizzanti, uno degli elementi più importanti dell'agricoltura, stanno salendo alle stelle, piegando gli agricoltori che già si stanno piegando sotto la pressione dei costi crescenti.

L'industria di trasformazione è destinata ad essere colpita più duramente dei prodotti di base come i cereali e la carne, hanno scritto gli analisti di Rabobank in un rapporto di questa settimana. Nel settore lattiero-caseario, i tagli di corrente potrebbero interrompere il funzionamento delle macchine per la mungitura, mentre i fornitori di carne di maiale dovranno affrontare la pressione di un'offerta più limitata di celle frigorifere. Gli allevatori australiani, che forniscono circa il 90% della lana per l'abbigliamento nel mondo, hannn sofferto durante il lockdown per il Covid-19, mentre le fabbriche di abbigliamento e i rivenditori globali chiudono. Fuori dalla Cina, gli allevatori di pecore australiani si stanno preparando per una domanda più debole proprio mentre cercano di vendere la loro lana alle aste. L'industria ha visto i mulini cinesi ridurre la produzione fino al 40% a causa delle interruzioni di corrente la scorsa settimana, ha riferito l'Australian Broadcasting Corp. Infine anche il mondo della tecnologia potrebbe anche vedere un colpo drammatico, dato che la Cina è la più grande base di produzione mondiale di gadget, dall'iPhone alle consolle di gioco, e un importante centro per l'imballaggio dei semiconduttori utilizzati in auto ed elettrodomestici.