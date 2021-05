Cripto: market cap triplica in un anno, toccati 2,43 trilioni di dollari

Alessandra Caparello 11 maggio 2021 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

Il capitale globale del mercato delle criptovalute è triplicato in un anno e ha raggiunto 2,43 trilioni di dollari. Dopo una fantastica performance nel 2020, le principali criptovalute del mondo sono esplose nel 2021, causando un nuovo record. Secondo i dati presentati da TradingPlatforms.com, il valore combinato di tutte le cripto monete è salito del 220% nell'ultimo anno, raggiungendo $2.43 trilioni nella prima settimana di maggio.Ma il 2021 ha visto finora una crescita ancora più impressionante, con molte delle principali criptomonete che hanno raggiunto i loro massimi storici. Bitcoin, la più grande moneta digitale, rappresenta il 45% del capitalizzazione di mercato a livello globale delle criptovalute. I dati di CoinMarketCap mostrano che il suo prezzo è salito di oltre il 100% solo quest'anno, aiutando il market cap a raggiungere 1,1 trilioni di dollari la scorsa settimana. Rispetto ai 178 miliardi di dollari del 2020, rappresenta un enorme aumento del 515% in un anno.Tuttavia, l'ultima spinta nel mercato delle criptovalute è stata ugualmente guidata anche dall'impressionante crescita di Ethereum. Nel 2020, il valore combinato di tutte le monete Ethereum ammontava a 23,4 miliardi di dollari. Negli ultimi dodici mesi, questa cifra è salita del 1.656%, tre volte il tasso di crescita del Bitcoin. Solo nel 2021, il market cap di Ethereum è aumentato di quasi il 400%, passando da 82,8 miliardi di dollari a gennaio a 411,1 miliardi di dollari la scorsa settimana.Oltre a un'impennata nella capitalizzazione di mercato, Ethereum ha anche assistito a un aumento significativo delle transazioni giornaliere in tutto il mondo. Tra le altre si segnala anche Dogecoin, testimone di una crescita a cinque cifre nell'anno. La quarta criptovaluta più valutata al mondo ha registrato una crescita a cinque cifre ancora più impressionante nell'ultimo anno.