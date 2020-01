Coronavirus: numero persone infettate supera quello Sars. Bilancio vittime sale a 132

Laura Naka Antonelli 29 gennaio 2020 - 07:09

MILANO (Finanza.com)

Coronavirus: il bilancio delle vittime sale ancora, e i casi di persone contagiate dal virus, in Cina, supera quello di quelle che vennero contagiate dalla Sars.Tra il 1° novembre del 2002 e il 31 luglio del 2003, in Cina vennero accertati 5.327 casi di Sars, stando ai dati dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Da allora la popolazione cinese è salita di circa 100 milioni di persone, a 1,4 miliardi.In un periodo di tempo decisamente minore, il numero delle persone che si sospetta siano state infettate dal coronavirus in Cina è salito a 9.239 casi sospetti, mentre 5.974 sono quelli confermati: stando alla Commissione nazionale della Sanità cinese, il bilancio delle vittime è ora di 132 decessi: 103 le persone curate.Nelle ultime ore, Pechino ha confermato 1.459 nuovi casi rispetto alla giornata di ieri, e altre 26 vittime: 25 nella provincia di Hubei e una a Henan). Il mondo è sull'attenti: la Casa Bianca ha riferito che potrebbe ordinare alle compagnie aeree di sospendere tutte le tratte Usa-Cina.