Coronavirus: Ikea chiude tutti negozi in Cina, idem Google. Restrizioni anche da Microsoft e Amazon

Laura Naka Antonelli 30 gennaio 2020 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

Ikea ha deciso di chiudere in via temporanea tutti i suoi 30 punti vendita presenti in Cina. Soltanto ieri, il gruppo aveva deciso di chiuderne la metà e di ridurre le ore lavorative.General Motors, il principale produttore americano di auto che opera in Cina, ha riferito ai dipendenti che le sue fabbriche in Cina rimarranno chiuse fino al prossimo 9 febbraio, motivando la decisione con il pericolo del coronavirus.Starbucks ha chiuso già più della metà delle sue caffetterie in Cina, ma l'AD Kevin Johnson ha detto che la società non esiterà a chiuderne di più, se necessario. Google sta chiudendo anch'essa, in via temporanea, i suoi punti vendita in Cina, imponendo restrizioni ai viaggi.Microsoft ha imposto ai propri dipendenti di lavorare da casa fino al prossimo 9 febbraio, mentre Amazon ha detto che sta impedendo ai propri dipendenti di viaggiare in Cina "fino a ulteriore avviso".