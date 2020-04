Coronavirus Cina: consumi di oro crollati del 48,2% nel I trimestre

Laura Naka Antonelli 28 aprile 2020 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

La China Gold Association ha reso noto che i consumi di oro in Cina sono crollati nel primo trimestre del 48,2% su base annua. Il dato non sorprende, considerata la crisi economica scatenata dal lockdown resosi necessario, secondo le autorità, per arginare la diffusione del coronavirus COVID-19. Diversi gli esercizi commerciali, inclusi quelli legati alla vendita di oro, chiusi nel periodo. Il dato include gli acquisti di gioielli, di lingotti e monete d'oro.