Coronavirus, Cina conferma nove morti, 440 casi. E ci sono quattro casi in Thailandia

Laura Naka Antonelli 22 gennaio 2020 - 07:05

MILANO (Finanza.com)

Cresce la paura contagio del coronavirus, dopo la conferenza stampa tenuta da Li Bin, vice direttore della Commissione Nazionale della Sanità in Cina. Emersi i seguenti dettagli della diffusione del virus, in Cina: il bilancio ufficiale delle vittime sale a nove, tutte della provincia di Hubei; in tutto sono stati rilevati 440 casi del virus in 13 province; la Commissione lancerà un sistema di informazione quotidiana per dare aggiornamenti sulla diffusione del virus; la città di Wuhan ha imposto il divieto di commercio del bestiame.Pechino incoraggia gli abitanti di Wuhan a non riunirsi in gruppi. La Commissione monitorerà in modo attento chi è stato colpito dal coronavirus.Sono stati confermati inoltre quattro casi di coronavirus in Thailandia: tre di loro sono cittadini cinesi, uno thailandese. Tutti erano stati nella città di Wuhan. In attesa della conferenza stampa della Commissione, l'indice azionario Shanghai Composite era sceso fino a -1%, al minimo dell'anno. La borsa cinese ha poi azzerato le perdite.