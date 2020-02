Coronavirus, Apple riapre più della metà dei negozi chiusi in Cina (fonti)

Laura Naka Antonelli 25 febbraio 2020 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Apple starebbe riaprendo più della metà dei suoi negozi in Cina. E' quanto riporta il South China Morning Post, aggiungendo che 29 dei 42 punti vendita chiusi a causa dell'emergenza del coronavirus stanno riaprendo i battenti, sebbene con orari ridotti (alcuni operativi per meno di otto ore al giorno).Lo stop improvviso alle attività in Cina è stato una delle principali ragioni che hanno indotto il colosso californiano ad annunciare, giorni fa, che non riuscirà a centrare il target sul fatturato di almeno 63 miliardi di dollari, stabilito per il primo trimestre dell'anno.La scorsa settimana l'AD Tim Cook ha informato i dipendenti che le location retail della Cina stavano "riaprendo" ma, anche, che il gruppo "stava facendo fronte a un ritorno più lento alla normalità rispetto a quanto anticipato".