Coronavirus, Apple: Foxconn riprende produzione parziale a Shenzhen. Riapre anche impianto Tesla

Laura Naka Antonelli 11 febbraio 2020 - 07:18

MILANO (Finanza.com)

Indiscrezioni confortanti dalla Cina arrivano per Apple e Tesla. Foxconn, il colosso taiwanese principale rifornitore di Apple, che in diverse fabbriche cinesi assembla gli iPhone della società americana, potrà riprendere le attività nel suo impianto principale, situato nell'area di Shenzhen.Le informazioni sono frammentarie, si parla del 10% dei dipendenti che sarebbe tornato nella fabbrica di Shenzhen, ma che per ora non avrebbe ricevuto il via libera per la ripresa delle attività.Tesla ha dal canto suo annunciato che la produzione nell'impianto di Shanghai riprenderà nella giornata di oggi. La notizia ha messo il turbo alle quotazioni di Tesla nella sessione della vigilia, con il titolo balzato fino a +9%. Diverse fabbriche rimangono tuttora chiuse in Cina, a causa della paura di ulteriori contagi del coronavirus.