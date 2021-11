Corea del Sud: banca centrale alza tassi all'1% dopo fiammata inflazione

Laura Naka Antonelli 25 novembre 2021 - 07:05

MILANO (Finanza.com)

La banca centrale della Corea del Sud ha alzato i tassi di interesse di riferimento dello 0,25% all'1%, come da attese, per far fronte all'aumento delle pressioni inflazionistiche. Nel mese di ottobre, l'inflazione del paese misurata dall'indice dei prezzi al consumo è salita del 3,2% su base annua, riportando il guadagno y/y più forte dal gennaio del 2012.