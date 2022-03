Cina: yuan digitale sfiderà il dominio del dollaro

Alessandra Caparello 15 marzo 2022 - 11:28

MILANO (Finanza.com)

Lo yuan digitale cinese è destinato a sfidare il dominio del dollaro come valuta di scelta nei rapporti commerciali internazionali, come prevede sulla Cnbc il consulente fintech Richard Turrin. La Cina ha intensificato gli sforzi per lanciare la sua valuta digitale della banca centrale, ed è attualmente molto più avanti nel progetto rispetto ai suoi colleghi nel mondo.È probabile che le nazioni cerchino sistemi di pagamento alternativi come parte di un "esercizio di gestione del rischio" per ridurre la loro attuale dipendenza dal dollaro, dice Turrin. "La Cina è il più grande paese commerciale e vedrete lo yuan digitale lentamente soppiantare il dollaro quando si comprano cose dalla Cina". "Se andiamo avanti da cinque a 10 anni, sì, lo yuan digitale può giocare un ruolo significativo nel ridurre l'uso del dollaro nel commercio internazionale", ha detto Turrin, un ex banchiere che ha anche lavorato nel fintech.