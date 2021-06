Cina punterebbe a vaccinare l'80% della sua popolazione entro la fine dell'anno

Valeria Panigada 3 giugno 2021 - 08:17

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio lento, la Cina starebbe accelerando nella campagna vaccinale a un ritmo impressionante. Secondo quanto riportato da Associated Press, nell'arco di soli cinque giorni il mese scorso, il paese del dragone ha somministrato 100 milioni di dosi del suo vaccino contro il Covid e le autorità sanitarie cinesi affermano che sperano di coprire l'80% della popolazione da 1,4 miliardi di persone entro la fine dell'anno. Ciò significherebbe una dose per tutti in Italia ogni tre giorni. Gli Stati Uniti, con circa un quarto della popolazione cinese, hanno raggiunto 3,4 milioni di dosi al giorno ad aprile, nel picco della campagna vaccinale.