Cina: prezzi nuove case salgono per la prima volta da settembre, grazie ad assist Pechino

Laura Naka Antonelli 21 febbraio 2022 - 07:20

MILANO (Finanza.com)

Per la prima volta dal mese di settembre i prezzi delle nuove case in Cina sono saliti su base mensile. Nel mese di gennaio il rialzo medio dei prezzi delle abitazioni delle 70 città principali del paese è stato pari a +0,1% m/m, rispetto al -0,2% di dicembre.Per allentare la crisi che ha colpito il mercato immobiliare, le autorità di Pechino hanno allentato le restrizioni precedentemente imposte per paura di una bolla immobiliare, garantendo alle società del settore un accesso più facile ai finanziamenti.