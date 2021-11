Cina: dopo Evergrande è il turno di Kasia, sospesa quotazione titolo alla Borsa di Hong Kong

Alessandra Caparello 5 novembre 2021 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

Dopo il caso Evergrande, un’altra importante società di sviluppo immobiliare cinese, Kaisa è sotto i riflettori dopo aver annunciato la sospensione della quotazione del suo titolo alla Borsa di Hong Kong. La società ha reso noto che la sua unità finanziaria non ha ottemperato ad un pagamento su un prodotto di gestione patrimoniale, tra crescenti preoccupazioni sulla sua liquidità.Tra gli sviluppatori cinesi, la società è seconda solo proprio ad Evergrande in termini di emissione di obbligazioni ad alto rendimento in dollari statunitensi, secondo Natixis. La notizia della sospensione del titolo con effetto immediato arriva mentre gli investitori continuano a guardare con attenzione gli sviluppi nel settore immobiliare cinese dopo il caso Evergrande. Le azioni di Kaisa sono scivolate di quasi il 13% questa settimana prima della sospensione del trading. Il titolo è sceso di circa il 70% finora quest'anno. Anche altre società immobiliari cinesi sono sotto i riflettori per il loro default o per non aver eseguito i pagamenti del loro debito. Fitch Ratings e S&P Global Ratings hanno declassato Kaisa la settimana scorsa. Entrambe le agenzie hanno citato la diminuzione del flusso di cassa dell'azienda. Secondo Fitch, Kaisa ha una grande quantità di debito in scadenza da qui alla fine del 2022, compresi 400 milioni di dollari in scadenza a dicembre, e circa 3 miliardi di dollari in scadenza nel 2022.