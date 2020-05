Cina: al via Assemblea nazionale del Popolo: Pechino non annuncerà nessun target per Pil 2020

Laura Naka Antonelli 22 maggio 2020 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

Ha preso il via oggi, in Cina, la prima sessione annuale dell'Assemblea nazionale del popolo o anche Assemblea Popolare Nazionale Cinese, praticamente il Parlamento della Repubblica Popolare Cinese.Bloomberg riporta che Pechino avrebbe preso la decisione di non stabilire nessun target di crescita del Pil cinese, per il 2020, sulla scia della pandemia del coronavirus che ha colpito il paese, i cui effetti economici rendono difficile fare previsioni.Nel 2019, il target stilato prevedeva un tasso di crescita compreso tra il 6 -6,5%, che è stato centrato con una espansione pari a +6,1%.Nel rapporto presentato all'Assemblea nazionale, sono presenti invece i target sull'inflazione, attesa quest'anno al 3,5%, rispetto al 3% del 2019; un tasso di disoccupazione attorno al 6%, e un target di deficit-Pil superiore al 3,6% rispetto al 2,8% dello scorso anno.Pechino, si legge ancora, agirà per mantenere il valore dello yuan stabile; aggiusterà gli strumenti di politica monetaria per andare incontro nel modo migliore alle necessità dell'economia; ricorrerà all'utilizzo di strumenti innovativi di politica monetaria per finanziare l'economia reale e, in generale, punterà a un'offerta di moneta significativamente più alta di quella dello scorso anno.