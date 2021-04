Cina, Xi Jinping: 'Non ci lanceremo mai in corsa armamenti, contrari a mentalità Guerra Fredda'

Laura Naka Antonelli 20 aprile 2021 - 07:25

MILANO (Finanza.com)

"Per quanto forte possa diventare, la Cina non perseguirà mai l'egemonia, l'espansione, l'unilateralismo, né la Cina si lancerà mai nella corsa agli armamenti". E' quanto ha detto il presidente cinese Xi Jinping, nel discorso con cui ha dato il via al Forum Boao per l' Asia.Xi si è detto contrario alla mentalità da "Guerra Fredda" e al "confronto ideologico", aggiungendo che ogni paese che interferirà con gli affari interni di altri paesi non avrà il supporto della Cina.Il mese scorso, il presidente americano Joe Biden aveva avvertito che Pechino "ha come obiettivo complessivo quello di diventare il paese più ricco e potente del mondo", aggiungendo che non avrebbe permesso che ciò accadesse.Le dichiarazioni di Xi sono arrivate a pochi giorni dal vertice virtuale sul clima organizzato per la prossima settimana su proposta degli Stati Uniti. Le due potenze hanno detto di essere pronte a cooperare tralasciando le tensioni che continuano a minare i loro rapporti.