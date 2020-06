Cina: People's Bank of China taglia tasso reverse repo a 14 giorni

Laura Naka Antonelli 18 giugno 2020 - 06:48

MILANO (Finanza.com)

La PBOC (People's Bank of China, banca centrale della Cina) ha tagliato i tassi sui reverse repo a 14 giorni dal 2,55% al 2,35%, iniettando liquidità per 70 miliardi di yuan (l'equivalente di $9,88 miliardi) nel mercato monetario cinese.La PBOC ha iniettato anche 50 miliardi di yuan attraverso reverse repo a sette giorni, al tasso del 2,2%, lasciato invariato rispetto alla precedente iniezione di liquidità.has cut rates on its 14 day reverse repo to 2.35% (from 2.55%)