Cina: People's Bank of China punta a yuan digitale entro Olimpiadi invernali 2022

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2020 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

La People's Bank of China, banca centrale cinese, ha annunciato un piano per coniare una moneta digitale sovrana, in tempo per le Olimpiadi invernali del 2022. E' quanto risulta da un comunicato diramato dal governatore Yi Gang. Alcuni esperimenti di monete digitali sono stati gĂ lanciati a Shenzhen, Suzhou, Chengdu e altre aree della Cina. A riportare la notizia il quotidiano finanziario giapponese Nikkei, che parla di un piano di Pechino volto a lanciare uno yuan digitale.