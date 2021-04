Cina: People's Bank of China lascia invariati tassi LPR a 1 e 5 anni per 12esimo mese consecutivo

Laura Naka Antonelli 20 aprile 2021 - 07:07

La People's Bank of China – banca centrale della Cina – ha lasciato invariati i tassi di finanziamento loan prime rate (LPR) a un anno e a cinque anni, rispettivamente al 3,85% e al 4,65%, come da attese. I tassi LPR sono i tassi di riferimento sui prestiti che vengono stabiliti mensilmente da 18 banche cinesi. I tassi sono stati lasciati fermi per il 12esimo mese consecutivo.