Cina: People's Bank of China ferma sui tassi LPR a 1 e 5 anni nonostante ondata Covid

Laura Naka Antonelli 20 aprile 2022 - 06:47

MILANO (Finanza.com)

La People's Bank of China – banca centrale della Cina – ha confermato il tasso di finanziamento loan prime rate (LPR) a un anno al 3,7%. Il tasso a cinque anni è stato lasciato invariato al 4,6%.I tassi LPR sono i tassi di riferimento sui prestiti che vengono stabiliti mensilmente da 18 banche cinesi.Gli analisti avevano previsto un taglio dei tassi, volto a sostenere l'economia cinese, in un momento in cui vive l'ondata della pandemia Covid peggiore in due anni, dai tempi del focolaio esploso nella città di Wuhan.I tassi erano stati lasciati invariati anche nel mese di marzo, dopo il taglio del mese di gennaio, quando la PBOC aveva abbassato i tassi LPR a 1 anno di 10 punti base dal 3,8% al 3,7%, riducendo i tassi a cinque anni (per la prima volta dall'aprile del 2020) di 5 punti base, dal 4,65% al 4,6%.La People's Bank of China ha comunque tagliato il reserve requirement ratio (RRR), ossia le riserve obbligatorie che le banche devono detenere: il taglio è stato di 25 punti base, pari al rilascio di una liquidità nel lungo periodo di 530 miliardi di yuan.