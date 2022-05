Cina: People's Bank of China conferma tassi LPR a 1 anno. Taglia tassi a 5 anni per prima volta dal 2019

Laura Naka Antonelli 20 maggio 2022 - 07:17

MILANO (Finanza.com)

La People's Bank of China – banca centrale della Cina – ha confermato il tasso di finanziamento loan prime rate (LPR) a un anno al 3,7%, tagliando invece il tasso a cinque anni dal 4,6% al 4,45%. La riduzione, pari a 15 punti base, è la più forte dal 2019.I tassi LPR sono i tassi di riferimento sui prestiti che vengono stabiliti mensilmente da 18 banche cinesi.La mossa espansiva riflette chiaramente l'intenzione della banca centrale cinese di intervenire a sostegno dell'economia del paese che, secondo gli economisti, soffrirà nel trimestre in corso una contrazione, a causa delle misure di lockdown che il governo di Pechino ha lanciato per contrastare la recente ondata di Covid-19, nell'ambito della sua azero Covidpolicy.