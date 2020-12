CBDC, JD.Com prima piattaforma online ad accettare yuan digitali

Laura Naka Antonelli 7 dicembre 2020 - 08:15

MILANO (Finanza.com)

Il gigante cinese dell'e-commerce JD.com è diventato ufficialmente la prima piattaforma online ad accettare lo yuan digitale. Lo yuan digitale è a tutti gli effetti di una CBDC, ovvero di una moneta digitale emessa da una banca centrale, in questo caso dalla banca centrale della Cina, People's Bank of China. L'annuncio è arrivato da JD.Com, che ha reso noto che un ammontare complessivo di 20 milioni di yuan digitali (per un valore equivalente a $3 milioni) sarà offerto con una lotteria ai residenti di Suzhou, Cina.Chi vincerà alla lotteria riceverà gli yuan digitali con cui potrà fare acquisti sul sito di shopping online JD.com.In particolare, i vincitori riceveranno via APP un cosiddetto "pacchetto rosso" che conterrà un massimo di 200 yuan digitali. In totale, con la lotteria, saranno distribuiti un centinaio di migliaia di questi pacchetti rossi.