Borse asiatiche positive dopo Fed: +0,6% per il Nikkei, per BoJ tassi fermi fino a primavera 2020

Daniela La Cava 20 giugno 2019 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Borse asiatiche positive dopo le indicazioni che sono arrivate dalla Federal Reserve (Fed) che ha mantenuto invariati i tassi, ma ha detto di essere pronta ad agire se necessario per sostenere l'espansione economica. Tra i listini asiatici intonazione positiva per lo Shanghai Composite che sta salendo di circa il 2%, e per l'indice Nikkei che ha archiviato le contrattazioni in rialzo dello 0,6% a 21.462,86 punti.Sul fronte giapponese, la Bank of Japan ha confermato i tassi e il piano di acquisto di asset. Nel comunicato ufficiale l'istituto centrale nipponico ha annunciato che intende mantenere "i tassi agli attuali livelli fino almeno alla primavera del 2020, per tenere in considerazione le incertezze relative l'attività economica e ai prezzi".