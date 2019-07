Borsa Tokyo: chiusura a -0,69% per il Nikkei

Daniela La Cava 16 luglio 2019 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

LaBorsa di Tokyo archivia la seduta in rosso, con l'indice Nikkei che ha mandato in archivio le contrattazioni con una flessione dello 0,69% a 21.535,25 punti. C'è una certa cautela tra gli investitori che attendono i dati macro in uscita nel pomeriggio negli Stati Uniti e guardano anche alla stagione degli utili, con le attese trimestrali di Jp Morgan e Goldman Sachs.