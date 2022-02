Boom cripto: India lancerà una valuta digitale ad aprile

Alessandra Caparello 1 febbraio 2022 - 12:11

MILANO (Finanza.com)

Passo avanti dell’India verso l'adozione delle criptovalute dopo anni di tentennamenti, un grande sforzo per il paese che cerca di tenere il passo con il movimento globale verso le attività digitali.La Reserve Bank of India, come rende noto Bloomberg, lancerà la sua valuta digitale nell'anno che inizia il 1 aprile, ha detto il ministro delle finanze Nirmala Sitharaman. La nazione prevede anche di tassare il reddito dal trasferimento di beni virtuali al 30%, ha detto, rimuovendo efficacemente le incertezze sullo status legale di tali transazioni. L'India, che dipende dai contanti, si unisce ai paesi tra cui la Cina, che stanno spingendo in avanti con versioni digitali delle loro valute, mentre cercano di sfruttare le nuove tecnologie per rendere le transazioni più efficienti.