BlackRock punta alla Cina: colloqui per partnership con Tencent (WSJ)

Alessandra Caparello 2 ottobre 2019 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

BlackRock punta ad espandersi in Cina. Il più grande asset manager al mondo nell’ultimo anno ha avuto colloqui con Tencent Holdings, il gigante cinese di internet. Come riporta il Wall Street Journal, i colloqui preliminari si sono concentrati sugli strumenti in mano a BlackRock al fine di costruire portafogli e raccomandare combinazioni di investimento da rendere disponibili sul mercato cinese e su come potrebbero essere offerti attraverso una partnership con Tencent.Quello cinese è un mercato a lungo agognato da BlackRock. Come altri asset manager stranieri, BlackRock è stata finora limitata dalla vendita dei propri fondi comuni d'investimento di massa in Cina, ma prevede di fare richiesta di autorizzazione quando le autorità cinesi apriranno ulteriormente il settore il prossimo anno. Da qui la ricerca di potenziali partner in Cina tra cui Tencent, una delle più grandi società cinesi di internet e tecnologia che possiede il popolare social-media network WeChat. Tencent gestisce anche una delle due più grandi reti di pagamento mobile del paese e ha una fiorente attività di servizi finanziari che vende fondi comuni e prodotti di investimento a circa 150 milioni di persone nel paese. I colloqui di BlackRock con Tencent sono in una fase iniziale e non c'è alcuna garanzia che ne derivi una partnership. Inoltre si svolgono anche mentre i colloqui commerciali tra Pechino e Washington sono in piena evoluzione e quindi le sorprese potrebbero non mancare.