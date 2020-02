Bce, Lane: 'Fase tassi bassi temporanea, incertezza Brexit frena economia europea'

Laura Naka Antonelli 14 febbraio 2020 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

"La fase dei bassi tassi di interesse in Eurozona è temporanea". Così Phillip Lane, responsabile economista della Bce, in una intervista rilasciata a Reuters, in cui auspica, così come fa a più riprese la numero uno della banca centrale Christine Lagarde, un intervento più incisivo dal fronte della politica fiscale. In ogni caso - ha aggiunto Lane - "gli stimoli monetari sono ancora efficaci". Sulla BRexit, "l'incertenzza sta frenando l'economia europea" ma è anche vero che "il Regno Unito non è sufficientemente grande da condizionare il futuro dell'area euro".